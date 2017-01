Schnappt sich Bayern RB-Jugendchef?

Ernst Tanner wird wohl vom FC Bayern München umworben

Uli Hoeneß machte nach seiner Rückkehr zum FC Bayern München deutlich, dass die Jugendarbeit die große Baustelle sei: "Im Nachwuchsbereich haben wir nicht gut gearbeitet, da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen", so der Präsident zum Amtsantritt. Nun will der Rekordmeister mit neuer Expertise wieder angreifen.

Der Tabellenführer möchte eine Doppelspitze im Nachwuchsbereich etablieren: Nach Informationen von "Sport1" soll Ernst Tanner die Nachwuchskoordination beim FC Bayern übernehmen. Zweiter starker Mann soll Jochen Sauer werden.

Brisant ist, dass Tanner derzeit als Nachwuchsboss bei RB Salzburg arbeitet und maßgeblichen Anteil am Aufschwung von Bayerns Liga-Konkurrenten RB Leipzig hat. Tanners Karriere begann beim 1860 München, wo er unter anderem Talente wie die Bender-Zwillinge, Timo Gebhart oder Christian Träsch hervorbrachte. Jochen Sauer stand bis zum Jahresende noch in Diensten von RB Salzburg, löste seinen Vertrag dort allerdings auf.

Derzeit leitet U23-Trainer Heiko Vogel die Nachwuchsabteilung in einer Doppelfunktion. Uli Hoeneß hatte diese Doppelbelastung im "BFV.tv" jüngst als Fehler dargestellt. Möglich wäre also, dass Tanner und Sauer künftig für Entlastung sorgen.