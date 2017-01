Bilić vs. Payet: Das kuriose Déjà-vu

Slaven Bilić (l.) und West Hams Dimitri Payet haben Zoff

Slaven Bilić zeigte sich zuletzt stinksauer, dass sein Star-Spieler Dimitri Payet den Abschied bei West Ham United forciert. Allerdings muss man nur 20 Jahre zurückgehen, um zu sehen, dass auch der jetzige Trainer mit allen Wassern gewaschen ist.

In der Saison 1996/1997 gehörte Slaven Bilić zu den Aushängeschildern des Londoner Klubs. Überraschend verkündete er im März 1997, den Verein schnellstmöglich in Richtung Everton verlassen zu wollen. Der damalige Coach Harry Redknapp war fassungslos: "Er hat einen fantastischen Vertrag, ist der bestbezahlteste Spieler in der Geschichte des Vereins. Er hat unterschrieben und nun will er wechseln, weil er denkt, dass Everton ein größerer Verein ist. Es gibt nichts, was wir tun können", so Redknapp damals.

Eine Situation, die sehr an die aktuellen Geschehnisse erinnert: West Hams Aushängeschild Dimitri Payet will offenbar zurück zu seinem alten Verein Olympique Marseille wechseln, hatte allerdings erst im Februar 2016 einen Langzeit-Vertrag bis 2021 bei den Hammers unterschrieben. Nun soll Payet seinen Wechsel erzwingen wollen, wie Bilić zuletzt bestätigte: "Wir wollen unsere besten Spieler nicht verkaufen, aber Payet will nicht mehr für uns spielen." Bilić setzte sogar noch einen drauf: "Ich fühle mich im Stich gelassen, bin wütend", so der Kroate weiter.

Brisant nur, da der aktuelle Manager den Hammers damals wirklich den Rücken zukehrte und für umgerechnete fünf Millionen Euro im Sommer 1997 nach Liverpool wechselte. Seine Erklärung damals war simpel: "Ich musste es machen. Wir sind Profis und jeder Spieler weiß: Wenn man die Chance hat, für einen großen Verein zu spielen, muss man sie nehmen." Payets Beweggründe heute scheinen genauso simpel zu sein.