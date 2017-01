Wacker Innsbruck storniert Trainingslager

Wackers General Manager Alfred Hörtnagl diskutierte mit den Spielern über die Reise ins Trainingslager

Entgegen ursprünglicher Planungen wird der Erste-Liga-Klub Wacker Innsbruck in dieser Winterpause doch nicht auf Trainingslager nach El Gouna in Ägypten reisen. Nach internen Diskussionen hätten sich einige Spieler aus Sicherheitsgründen gegen eine Reise ans Rote Meer entschieden.

Das zehntägige Trainingslager wäre dem Tiroler Traditionsverein komplett zur Verfügung gestellt worden, wie es in einer Aussendung hieß. General Manager Alfred Hörtnagl bedauerte den Schritt, zeigte allerdings Verständnis: "Wir haben die derzeitige Situation vor Ort innerhalb der Mannschaft diskutiert. Eine Delegation des Vereins hat sich schon Anfang Dezember ein sehr positives Bild von El Gouna machen können, dennoch konnten nicht alle Bedenken ausgeräumt werden. Am Ende geht es um persönliche Empfindungen Einzelner und ist so zu respektieren."

Stattdessen wird sich Wacker Innsbruck nun im heimischen Tirol auf die Frühjahrssaison vorbereiten.

