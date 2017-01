Sénégal siegt als erstes Team beim Afrika Cup

Sadio Mané führte sein Team zum Sieg

Im zweiten Spiel der Gruppe B setzte sich der Senegal gegen Tunesien mit 2:0 (2:0) durch und übernahm die Tabellenführung. Liverpools Sadio Mané führte die Löwen von Teranga zum Sieg.

Mané hatte seine Mannen in der 10. Minute per Elfmeter in Führung gebracht, nachdem Tunesiens Aymen Abdennour gegen Moussa Konaté per Grätsche zugelangt hatte. Der Liverpool-Offensivmann trat schließlich zum Strafstoß an und ließ Keeper Aymen Mathlouthi keine Chance.

Das Pressing von Sénégal sollte sich kurz danach ein weiteres Mal auszahlen. Nach einer Ecke stand Serigne Mbodj lange in der Luft und köpfte zum 2:0 in die Maschen (29.). Mathlouthi sah bei diesem Treffer gar nicht gut aus.

Tunesien schaffte es bis zur Pause kaum, Möglichkeiten zu generieren. Erst in der zweiten Halbzeit drehten die Nordafrikaner auf, verpassten aber die sich bietenden Chancen. So wie Ahmed Akaïchi, der in der 56. Minute freistehend am gut aufgelegten Torwart Abdoulaye Diallo scheiterte. Rund 20 Minuten später ereilte Youssef Msakni das gleiche Schicksal. Auch er scheiterte ohne Gegenspieler an Diallo (78.).

Am Ende war Sénégal das glücklichere Team und nutzte seine Chancen eiskalt. Tunesien blieb trotz Steigerung im zweiten Durchgang torlos.