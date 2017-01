Stocker: England-Wechsel "jetzt nicht Thema"

Valentin Stocker kickt seit 2014 für die Berliner Hertha

Valentin Stocker von Hertha BSC kann sich gut vorstellen, seinen 2018 auslaufenden Vertrag beim Hauptstadtklub im Sommer vorzeitig zu verlängern.

Im Gespräch mit dem "kicker" sprach der Schweizer über seinen jüngsten Höhenflug bei der Hertha: "Ich lache wieder mehr im Training. Ich habe eine Phase, in der ich mir nicht so viele Gedanken um den Fußball mache. Das ist hilfreich", erläuterte der 27-Jährige. In der Rückrunde der Vorsaison hatte Stocker seinen Stammplatz phasenweise verloren. Stocker gestand, dass er sich im Sommer bereits mit einem Klubwechsel beschäftigt hatte: "Wenn dieses erste Halbjahr genauso weitergegangen wäre, hätte ich mich im Winter umgeschaut. Aber es läuft jetzt wieder deutlich besser. Ich fühle mich bestätigt."

Gerade in den letzten Spielen vor der Winterpause hinterließ Stocker einen guten Eindruck im Dress der Berliner und hatte somit seinen Anteil daran, dass die Herthaner bis auf Platz drei der Bundesliga vorgedrungen waren.

Auf Stockers Bauchgefühl ist verlass

Zu einer möglichen Vertragsverlängerung meinte der 36-fache Schweizer Nationalspieler: "Ich kann mir das vorstellen, aber darüber mache ich mir erst im Sommer Gedanken. Ich habe mich in meiner Karriere bisher immer auf meinen Bauch verlassen und lag gut damit."

Der als Fan der Premier League bekannte Valentin Stocker bezog außerdem auch Stellung zu einem zukünftigen möglichen Engagement auf der Insel: "Ich bin an freien Wochenenden gerne mal in London, stimmt. Und sicher gibt es in England zwei, drei Städte, wo es Spaß machen würde, Fußball zu spielen. Aber noch mal: Das ist jetzt nicht das Thema."