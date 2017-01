Zidane: "Uns fehlten fünf Minuten"

Zinédine Zidane bleibt trotz dem Ende der Real-Rekordserie gelassen

Nachdem die beeindruckende Rekordserie von Real Madrid nach 40 Spielen ohne Niederlage gerissen war, blickte Trainer Zinédine Zidane gleich wieder nach vorne.

"Wir wussten, dass dieser Lauf irgendwann einmal zu Ende geht. Es haben fünf Minuten gefehlt. Das ist hart nach so einer guten Vorstellung. Aber nun müssen wir uns gleich wieder auf das nächste Spiel fokussieren, auch wenn die Enttäuschung im Moment tief sitzt", sagte der Franzose nach dem 1:2 (0:0) der Königlichen im Spitzenspiel der Primera División beim FC Sevilla.

"Wir sind immer noch Erster. Jetzt geht es weiter", fügte Kapitän Sergio Ramos trotzig an. Bereits am Mittwoch steht für Real in der Copa del Rey, dem spanischen Pokal, das Viertelfinal-Hinspiel gegen Celta Vigo an. Ob die Niederlage seinem Team einen Knacks geben werde, verneinte Zidane: "Das denke ich nicht." Er sei vielmehr stolz auf das, was sein Team zuletzt geleistet habe.

Jovetić setzt den K.o.

Weltfußballer Cristiano Ronaldo (66.) hatte Madrid per Foulelfmeter in Sevilla in Führung geschossen, ehe Ramos (85.) gegen seinen Ex-Verein ins eigene Netz traf. Der Innenverteidiger hatte sich beim 3:3 im Pokal am Donnerstag an gleicher Stelle mit den Sevilla-Fans angelegt, die ihn während der gesamten Liga-Partie auspfiffen. Stevan Jovetić (90.+2) traf Madrid mit seinem späten Treffer dann ins Mark.

📸⚽️💪 #RMLiga

Nuestra racha de imbatibilidad acaba con los 40 partidos, un récord en el fútbol español. pic.twitter.com/G7KwhiZNOX — Real Madrid C. F. (@realmadrid) 15. Januar 2017

Damit rückt Sevilla bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heran, der FC Barcelona liegt zwei Zähler hinter Real, das ein Spiel weniger absolviert hat. Weltmeister Toni Kroos erlebte beide Gegentore nach seiner Auswechselung (75.) von der Bank aus.

Real hatte seine bis dato letzte Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim VfL Wolfsburg (0:2) am 6. April 2016 kassiert. Mit dem Unentschieden in der Copa del Rey in der vergangenen Woche in Sevilla hatten die Königlichen Erzrivale FC Barcelona die Bestmarke abgenommen.