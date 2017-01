Rapid parkt Entrup kurz beim SKN

Max Entrup bleibt bei Rapid an der langen Leine

Der SKN St. Pölten leiht Maximilian Entrup bis Saisonende von Rapid aus. Die Hütteldorfer betonen, dass es im Vertrag keine Option auf eine Verpflichtung gibt.

"Dieser Schritt ist für Maximilian Entrup eine große Chance um vermehrt Spielpraxis in der obersten Leistungsklasse sammeln zu können. Er hat großes Potenzial und wir werden ihn natürlich in den nächsten Monaten genau im Auge behalten", sagt Rapids Geschäftsführer Sport Fredy Bickel, der zuletzt angekündigt hatte, nicht mehr als 25 Spieler zum Traininsglager mitnehmen zu wollen.

Vertraglich ist Entrup an Rapid weiter bis 2019 gebunden. Dort hatte der 19-Jährige seit seinem Wechsel vom FAC allerdings mit massivem Widerstand aus der grün-weißen Fanszene zu kämpfen. Seine Vergangenheit als Fanklubmitglied beim Stadtrivalen Austria machten Entrup in den Augen vieler Anhänger zur Persona non grata. Öffentlichkeitswirksam stellten sich nur die mittlerweile nicht mehr bei Rapid engagierten Trainer Mike Büskens und Sportdirektor Andreas Müller hinter den Spieler.

Insofern ist der Transfer für alle Beteiligten eine Win-Win-Win-Situation. Der SKN braucht nach der Suspendierung von Daniel Lucas Segovia und Alhassane Keita dringend Stürmer. Deren Elfmeter-Rauferei schlug auch in ausländischen Medien große Wellen, schaffte es zum Beispiel in die renommierte "Welt" mit dem Facebook-Anreißer "Wahnsinn! Sowas gibt es nicht einmal in der Kreisklasse."

Mehr dazu:

>> Knockout! Segovia und Keita droht Rauswurf

red