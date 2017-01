Neues Gerücht um Salzburg-Coach

Die Zeit bei Watford und Brighton könnte Óscar Garcia in die Karten spielen

Salzburg-Trainer Óscar García wird derzeit eng mit Nottingham Forest in Verbindung gebracht. Der Grund dafür scheint plausibel. Am Samstag wurde Manager Philippe Montanier beim Ex-Europacupsieger vorzeitig entlassen. Jetzt erinnert man sich in Nottingham an das Interesse bezüglich Óscar García im Sommer des vergangenen Jahres als Paul Williams bei Forest ausgedient hatte und man Montanier dem Spanier vorgezogen hat. Laut "Nottingham Post" hat der Verein großes Interesse am Salzburg-Trainer. Wobei auch der Trainer selbst an einem Engagement in England durchaus interessiert sein soll.

Óscar García bekommt aber erneut große Konkurrenz. Kenny Jackett sowie der ehemalige Hull-Manager Mike Phelan stehen weiters zur Diskussion. Der einstige Leicester-Boss Nigel Pearson wäre ebenfalls verfügbar. Forest-Eigentümer Fawaz Al Hasawi will nicht allzu viel verraten, strebt aber eine schnelle Entscheidung in der Causa an. Dabei steht der Spanier auf der Wunschliste weit oben.

Jesse Marsch, Coach von New York RB, wurde vor wenigen Tagen von der offiziellen MLS-Homepage mit den Salzburgern in Verbindung gebracht. Schmiedet man diesbezüglich beim Meister Pläne über einen vorzeitigen Abgang von Óscar García in Richtung England? Referenzen wären auf Seiten des Spaniers mit Engagements in Brighton und Watford vorhanden.

red