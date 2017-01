Geht der "Major" wieder all in?

Steht Stefan Maierhofer bald schon wieder in der ersten Reihe?

Für Stefan Maierhofer könnte sich ein Comeback in der Bundesliga anbahnen. Der Ex-ÖFB-Teamstürmer steht aktuell beim SV Mattersburg als Trainingsgast unter Beobachtung. Zuletzt war der 34-jährige bis Sommer 2016 in der Slowakei engagiert.

Interessanter Trainingsgast in Mattersburg: Der "Major", Stefan Maierhofer (@6ft75), trainierte heute zum ersten Mal beim SVM mit. #inundaut — SVM - Inoffiziell (@SV_Mattersburg) 16. Januar 2017

Maierhofer war in der vergangenen Saison am Double-Gewinn des FK AS Trenčín beteiligt, konnte sich anschließend aber trotz der bevorstehenden Teilnahme an der Qualifikation der Champions League nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Ein Jahr zuvor war die neuerliche Mission Klassenerhalt mit Millwall gescheitert, wo er noch im Sommer 2014 mit seinen Toren maßgeblich "the great escape" eingeleitet hatte.

Dazwischen war er im Winter 2014 kurzfristig vom SC Wiener Neustadt verpflichtet worden. Nach vier Bundesligaspielen mit einem Maierhofer-Treffer war das (für die Niederösterreicher zu kostenintensive) Experiment aber schnell wieder beendet.

Nun könnte erneut ein Verein, der vom Abstieg aus dem Oberhaus bedroht wird, beim ehemaligen Internationalen zuschlagen. Der SV Mattersburg, wo Markus Pink wegen einer Verletzung erneut länger ausfällt, testet derzeit Stefan Maierhofer. Geht der "Major" im Frühjahr wieder "all in"?

Gast bei der ViennaAutoshow sowie der Vierschanzentournee und die Mitarbeit bei seiner Consulting-Firma "sportscon": Stefan Maierhofer war in den vergangenen Tagen ständig unterwegs. Aber eine Rückkehr in den Profi-Fußball wäre für den ehemaligen Torschützenkönig immer noch die schönste Beschäftigung.

red