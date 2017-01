Werder-Schock: TSG schnappt sich Grillitsch

Florian Grillitsch schließt sich ab Sommer der TSG 1899 Hoffenheim an

Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich mit Florian Grillitsch vom SV Werder Bremen verstärkt. Der 21 Jahre alte Österreicher wechselt im Sommer ablösefrei zu den Kraichgauern.

Grillitsch unterschreibt beim aktuell Tabellenfünften bis 2021. "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir Florian schon so früh an uns binden konnten", sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen. Der 21-jährige Österreicher sei "ein Wunschtransfer für das zentrale Mittelfeld".

Obwohl Grillitsch mehrere Anfrage vorlagen, unter anderem berichteten Medien von einem Interesse von Borussia Mönchengladbach und vom BVB, entschied sich der Nationalspieler für die aufstrebenden Hoffenheimer. "Am Ende waren es die von Julian Nagelsmann und Herrn Rosen aufgezeigten Perspektiven, die mir die Entscheidung für einen Wechsel zur TSG leicht gemacht haben", erklärte Grillitsch.

Die Perspektive bei der TSG sei überragend. "Die Möglichkeit selbst ein Teil dieser Team-Entwicklung zu werden und mit der eigenen zu verbinden, ist für jeden jungen Spieler reizvoll", sagte der Mittelfeldspieler.

Nagelsmann schätzt die Spielintelligenz des neuen Mannes. "Florian ist einer, der immer eine spielerische Lösung sucht und ein gutes Auge hat. Er passt gut zu unseren Ideen und bringt viel mit, um unser Team zu verstärken", sagte der Coach.

Bis zum Sommer möchte Grillitsch allerdings noch mit seinem aktuellen Verein, dem SV Werder, erfolgreich sein: "Ich will schnellstmöglich wieder fit werden und dann mithelfen, dass wir unsere Saisonziele erreichen."

Frank Baumann zeigte sich enttäuscht, dass der Österreicher den Klub von der Weser verlässt. "Es ist sehr schade. Er hat bei Werder in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen und den Sprung aus dem Leistungszentrum in den Profi-Kader bis hin zum Bundesliga-Stammspieler geschafft." Der SVW-Manager glaubt jedoch, dass Grillitsch bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit alles für die Hanseaten geben wird: "Florian wird sich in Bremen mit voller Kraft für Werder einsetzen"