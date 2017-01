Medien: Smolov vorerst nicht zum BVB

Fedor Smolov steht angeblich auf dem Zettel von Borussia Dortmund

Mit Toren am Fließband macht Fedor Smolov in der russischen Premier Liga auf sich aufmerksam. Den Leistungsschub des Mittelstürmers hat Borussia Dortmund angeblich schon länger im Auge. Ein Wechsel zu den Schwarzgelben scheint jedoch zu platzen - zumindest in der laufenden Transferperiode.

Nach Informationen der russischen Zeitung "Izvestia" soll Smolovs aktueller Verein Krasnodar nicht mit einem Transfer im Winter einverstanden sein. Der Goalgetter, der in der laufenden Saison bereits zehn Tore in zwölf Ligaspielen und drei Buden in vier Europa-League-Einsätzen erzielte, soll mindestens bis zum Sommer bleiben.

"Viele Vereine aus Russland und Europa zeigen Interesse an Fedor, aber ein Abschied aus Krasnodar zum Winter ist praktisch unmöglich", zitiert die Zeitung eine dem Spieler nahestehende, nicht näher benannte Quelle. Der Vertrag des Russen in Krasnodar läuft noch bis 2019. Deswegen müssten mögliche Interessenten wohl knapp zehn Millionen Euro auf den Tisch legen, vermutet das Medium.

Erfolgt ein Wechsel im Sommer, soll Smlov allerdings die Bundesliga bevorzugen. Vorrangiges Ziel sei es weiterhin, bei einem Top-Klub anzuheuern.

Berater bestätigte BVB-Interesse

Bereits Anfang des Jahres hatte Smolovs Berater German Tkachenko das Interesse des BVB in der Zeitung "Sport-Express" bestätigt: "Dortmund verfolgt die Situation von Fedor Smolov ganz genau."

Smolov spielt seit 2015 für Krasnodar und entwickelte sich dort zu einem starken Torjäger. In der Liga erzielte er in der vergangenen Saison 20 Tore in 29 Spielen - eine Marke, die er in diesem Jahr sogar noch übertreffen könnte. Seine Karrierestatistik in den Jahren zuvor liest sich weniger beeindruckend. Häufig blieb er in den Jahren bei Dinamo Moskau und Anzhi Makhachkala torlos.

2010 spielte er bereits fünf Monate in Europa bei Feyenoord in Rotterdam, erzielte dort aber keinen einzigen Treffer.