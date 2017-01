Ex-Bundesliga-Knipser blitzt in Liga sechs ab

Mo Idrissou wird nicht für Westfalia Herne auflaufen

Er kickte einst für Duisburg, Kaiserslautern, Hannover 96, den SC Freiburg, die Frankfurter Eintracht, Borussia Mönchengladbach und nahm mit Kamerun an der WM teil - nun ist Mo Idrissou in der sechsten Liga abgeblitzt.

Mit Westfalia Herne thront Christian Knappmann aktuell an der Spitze der Westfalenliga, gegenüber "Reviersport" äußerte sich der Coach nun zu Gerüchten, die Mannen aus dem Ruhrpott hätten mit einer Verpflichtung von Mohamdou Idrissou geliebäugelt.

"Wir haben einen Tipp erhalten und uns Gedanken gemacht. Wenn mir als Trainer so ein Spieler angeboten wird, dann beschäftige ich mich natürlich mit so einem Kaliber", erklärte Knappmann. Sportlich, das ist sich Knappmann sicher, wäre der 36-Jährige ohne Frage eine Bereicherung gewesen und auch Pläne für die Finanzierung des ehemaligen Bundesliga-Torjägers wurden bereits diskutiert. Von einer Verpflichtung nahm man in Herne dennoch Abstand.

"Bei uns läuft es ja richtig gut. Die Mannschaft ist intakt, die Stimmung ist super. Da habe ich den Mannschaftsrat mit einbezogen und nachgehorcht, was die Jungs über eine eventuelle Idrissou-Verpflichtung denken. Und da habe ich herausgehört, dass es mit Blick auf so einen Transfer Skepsis gegeben hat. Das muss ich als Trainer respektieren", schilderte Knappmann. Das Thema Idrissou habe sich für ihn damit erledigt.

Zuletzt ging Idrissou für den KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein auf Torjagd. In 22 Partien erzielte der Kameruner dabei immerhin neun Treffer, ehe er zum Ende der Spielzeit suspendiert wurde. Inzwischen wurde das Arbeitsverhältnis gelöst.