Hammer! Podolski geht angeblich nach Japan

Soll vor einem Engagement in Japan stehen: Lukas Podolski

Wer hätte das gedacht? Zuletzt rankten sich Gerüchte um einen Wechsel von Lukas Podolski nach China, doch neusten Berichten zufolge führt sein Weg in eine andere Liga Asiens.

Wie "Bild" aus zuverlässiger Quelle erfahren haben will, buhlt der japanische Erstligist Vissel Kobe um den 31-jährigen Ex-Nationalspieler, der derzeit noch für Galatasaray (40 Ligaspiele, 16 Treffer) in der türkischen SüperLig auf Torejagd geht. Am Geld sollte ein Transfer nicht scheitern, schließlich leitet Internet-Milliardär Hiroshi Mikitani die Geschäfte in Kobe. Angeblich soll der Wechsel ins "Land der aufgehenden Sonne" kurz bevorstehen.

Die Spekulationen überraschen umso mehr, da Galatasaray-Sportdirektor Levent Nazifoğlu einen Abgang des Angreifers gerade erst dementiert hatte. "Podolski ist unser Spieler und bleibt das auch", lautete die Botschaft am vergangenen Samstag. Zuvor hatte bereits Beijing Guoan dementiert, dass Podolski nach Peking wechseln werde. Immerhin soll sich der Klub aber mit dem Angreifer beschäftigt haben. "Das Interesse ist nicht mehr da", ließ Nazifoğlu wissen.