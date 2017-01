"Gefährlich": Sammer attackiert Hoeneß

Sammer: "Gefährlich und gehört mitnichten zum Geschäft"

Bayern Münchens ehemaliger Sportvorstand Matthias Sammer hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit Monaten gleich Uli Hoeneß attackiert.

"Er ist gleich mit aller Kraft wieder da. Scharmützel dürfen aber nicht alles sein, er hat da auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Das ist gefährlich und gehört mitnichten zum Geschäft, so geht man nicht miteinander um", sagte der 49-Jährige bei "kicker.tv – Der Talk" über den Präsidenten des deutschen Rekordmeisters.

Schon zuvor hatte Sammer, der im Juli beim FC Bayern aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, bei seiner Vorstellung als TV-Experte für "Europsport" gegen Hoeneß gestichelt. Es sei zwar nicht seine Aufgabe, zu bewerten, ob die jüngsten Aussagen von Hoeneß "ein bisschen zu viel oder zu wenig" gewesen seien.

"Ich glaube aber", so Sammer, "dass Vereinsverantwortliche als Elite auch eine Wirkung auf die Gesellschaft haben und damit eine gewisse Verantwortung einhergeht. Ganz am Ende muss man drauf achten, welche Bedeutung das vom Wertekostüm her auch für Jugendliche hat."

Hoeneß war nach einer Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung im November wieder zum Präsidenten des FC Bayern gewählt worden. Seitdem hat der 65-Jährige entgegen seiner Ankündigung, künftig demütiger und gelassener zu agieren, mit diversen Aussagen schon wieder für Kritik und Verwunderung gesorgt. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte Hoeneß jüngst sogar eine "Wahrnehmungsstörung" attestiert.