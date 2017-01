China-Klub bestätigt Interesse an Costa

Diego Costa ist beim FC Chelsea ins Abseits geraten

"Geh doch nach China", legte Chelsea-Coach Antonio Conte Blues-Stürmer Diego Costa im Eifer des Gefechts unlängst nahe, wohlwissend, dass eine Offerte für den 28-Jährigen seit Wochen durch den Äther geistert. Nun ist klar, Interesse aus China besteht tatsächlich.

Die "Sun" berichtet von einem Treffen zwischen Tianjin-Quinjin-Eigentümer Shu Yuhui und Costas Berater Jorge Mendes. "Ich habe ein Treffen mit Mendes vereinbart und er kam in meine Heimat, um mich zu besuchen", zitiert das Blatt den Chinesen. Damals hätte man großes Interesse an einer Verpflichtung Costas gehabt, Chelsea wollte seinen Angreifer jedoch erst im Sommer ziehen lassen - zu spät für den chinesischen Erstligisten, der sich dann bereits mitten in der Saison befindet.

"Wir werden weiter abwarten und am Ende des Tages jemanden bekommen", erklärt Yuhui allerdings weiter. Neben Costa bringt der Tianjin-Präsident zudem die Namen Edinson Cavani, Radamel Falcao und Karim Benzema ins Spiel. Für jeden der Topstars hätte man geboten, die neuen Regeln der CSL, die nur noch drei Ausländer pro Team zuließen, würden dem Verein jedoch die Hände binden.

Das kolportierte Mega-Angebot mit einem Jahressalär von etwa 35 Millionen Euro soll Costa allerdings den Kopf verdreht und dafür gesorgt haben, dass Conte an der Einstellung seines Schützlings zweifelte und ihn letztendlich aus dem Kader schmiss. Eine saftige Gehaltserhöhung der Blues soll der 28-Jährige zudem abgelehnt haben.