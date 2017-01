Potsdam verlängert mit "Säule" Elsig

Johanna Elsig bleibt Turbine Potsdam weiterhin treu

Turbine Potsdam hat den Vertrag mit Innenverteidigerin Johanna Elsig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2019 verlängert.

Elsig war im Sommer 2012 von Bayer Leverkusen nach Brandenburg gewechselt und wurde nach starken Leistungen 2014 in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Johanna Elsig dafür entschieden hat, den Weg, den sie mit Turbine Potsdam eingeschlagen hat, weiter zu gehen. Sie ist auf und neben dem Platz eine tragende Säule unseres Teams und ein wichtiger Baustein für unsere sportliche Zukunft", wird Chef-Coach Matthias Rudolph auf der Homepage des Klubs zitiert.

Elsig ergänzt: "In der Mannschaft herrscht ein frischer Wind, der uns im Training und am Spieltag nach vorn bringt. Auch das mir entgegengebrachte Vertrauen des Trainers hat mich in meiner Entscheidung bestärkt und ich habe das gute Gefühl, dass ich mich in Potsdam weiterentwickeln kann."