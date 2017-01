Mainz fackelt nicht: KSC-Talent schon da

Marin Sverko wechselt mit sofortiger Wirkung zum FSV Mainz

Der FSV Mainz 05 kann nun doch ab sofort mit dem kroatischen U19-Nationalspieler Marin Sverko planen.

Der 18 Jahre alte Linksverteidiger, den die Rheinhessen zunächst für die kommende Spielzeit verpflichtet hatten, wechselt mit sofortiger Wirkung vom Karlsruher SC zu den Mainzern. Darauf verständigten sich beide Vereine.

Der in Pforzheim geborene Sverko erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Willkommen bei #Mainz05, Marin #Sverko! Der 18-jährige Linksverteidiger ist jetzt ein 05er! 🔴⚪ pic.twitter.com/880z2PZdL6 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 17. Januar 2017

Sverko endlich am Ziel

"Wir freuen uns, dass sich Marin Sverko bereits jetzt Mainz 05 anschließt. So können wir ihn frühzeitig an die Spielweise unserer Mannschaften heranführen", wird Mainz-Sportdirektor Rouven Schröder auf der Homepage des Vereins zitiert.

Sverko ergänzte: "Mein Ziel ist es in der Bundesliga zu spielen. Ich weiß, dass ich bei Mainz 05 in den nächsten viereinhalb Jahren meine Entwicklungsschritte gehen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte nun so schnell wie möglich bei Mainz 05 Fuß fassen und freue mich darauf, meinen neuen Verein kennenzulernen."