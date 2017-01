Airton kehrt in die Heimat zurück

Airton wird in sein Heimatland verliehen

Der brasilianische Torhüter Airton ist von Meister RB Salzburg bis Jahresende an RB Brasil verliehen worden. Der 22-Jährige, der in Salzburg noch einen Vertrag bis Sommer 2020 hat, war über neun Einsätze für den Partnerclub FC Liefering nicht hinausgekommen und soll nun in seiner Heimat Spielpraxis sammeln.

Airton konnte sich bisher kaum bei den Salzburgern durchsetzen. Nach seinem Wechsel in die Heimat müssen die Mozartstädter nun auf der Torhüterposition handeln. Carlos Miguel Coronel und Lawrence Ati-Zigi werden für ihn in den Kader des Bundesligisten aufrücken.

apa/red