VfL bindet zwei Nationalspielerinnen

Ewa Pajor verlängert beim VfL Wolfsburg

Der zweimalige Frauen-Meister VfL Wolfsburg forciert in der Winterpause weiter seine Personalplanung.

Und weiter geht's! 👍 @sarabjork18 hat ihren Vertrag bei den Wölfinnen vorzeitig bis 2019 verlängert. Fantastische Neuigkeiten! https://t.co/BOCe3WOYVN — VfL Wolfsburg Frauen (@VfLWob_Frauen) 17. Januar 2017

Die isländische Nationalspielerin Sara Björk Gunnarsdóttir (26) sowie die polnische Nationalspielerin Ewa Pajor (20) verlängerten ihre Verträge jeweils bis 2019. Das teilte der DFB-Pokalsieger am Dienstag mit.

"Sara hat sich sehr schnell an das Tempo und die Intensität in Deutschland gewöhnt. Sie zeigt genau die Leistung, die wir uns von ihr erhofft haben. Ich freue mich, dass ich auch in den nächsten Jahren mit ihr planen kann", sagte Ralf Kellermann, sportlicher Leiter des VfL.

"Ewa hat sich trotz einer langwierigen Krankheit im Sommer sehr gut entwickelt. Leider hat wurde sie vor Weihnachten erneut durch eine Verletzung zurückgeworfen. Wir sehen in jedem Training, was in ihr steckt. Sie wird uns in der Zukunft gut weiterhelfen", so Kellermann weiter.

Ewa Pajor hat ebenfalls einen neuen Vertrag bis 2019 unterzeichnet! 📝 pic.twitter.com/sVXS6M2Maz — VfL Wolfsburg Frauen (@VfLWob_Frauen) 17. Januar 2017

Zuvor hatte der zweimalige Champions-League-Sieger unter anderem bereits mit den Olympiasiegerinnen Lena Goeßling, Alexandra Popp und Babett Peter verlängert.