Moldaus Nationalteam spielte 1:1 gegen Katar

Das Nationalteam von Moldau, am 24. März nächster Gegner der ÖFB-Auswahl in der WM-Qualifikation, hat am Dienstag in einem Testspiel in Doha gegen Katar ein 1:1 erreicht.

Sebastian Soria brachte den WM-Gastgeber 2022 früh in Führung (3.), Andrei Cojocari erzielte den Ausgleich der Gäste (24.).

Mehr dazu:

apa