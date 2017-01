BVB demontiert Paderborn - Bender verletzt

Marco Reus und der BVB setzten sich souverän gegen den SC Paderborn durch

Drittes Testspiel, dritter Sieg: Borussia Dortmund hat die Vorbereitung mit einer makellosen Bilanz beendet und zum Abschluss dem Drittligisten SC Paderborn eine Lektion erteilt.

Vor 12.099 Zuschauer setzte sich der BVB in der Benteler Arena nach 90 unterhaltsamen Minuten mit 6:1 durch. Dabei erlebte Trainer Thomas Tuchel ein bitteres Déjà-vu: Nach nicht einmal 15 Minuten ging Sven Bender nach einem rüden Foul humpelnd vom Platz. Der 27-Jährige wurde bei einer dunkelgelb-würdigen Grätsche am Knöchel getroffen und konnte nicht mehr weiterspielen. Bender wurde direkt zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Der Rest der Dortmunder Mannschaft zeigte sich derweil blendend aufgelegt. Die Gäste begannen wie die sprichwörtliche Feuerwehr und hatten schon nach 90 Sekunden zwei Hochkaräter vorzuweisen. Doch weder Mario Götze noch André Schürrle konnten die frühen Einschussmöglichkeiten nutzen. Nachdem zwischenzeitlich auch Marco Reus mit einem Versuch aus spitzem Winkel scheiterte (15.), brach Gonzalo Castro acht Minuten später den Bann. Der Ex-Leverkusener tankte sich nach Vorlage von Götze durch die passive Hintermannschaft der Gäste und schob den Ball ohne Probleme zum verdienten 1:0 über die Linie (23.).

Schmelzer serviert, Reus trifft

Die Antwort des SC Paderborn ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer völlig missglückten Kopfballabwehr von Łukasz Piszczek musste Thomas Bertels den Ball zum 1:1 nur noch über die Linie drücken (28.). Sieben Minuten vor der Halbzeit rückte Marco Reus die Verhältnisse wieder gerade. Der wieder genesene Nationalspieler verwertete eine Vorlage von Marcel Schmelzer und erzielte in der 38. Minute per Direktabnahme den 2:1-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es eine gute Viertelstunde, bis die zahlreichen BVB-Fans zum dritten Mal jubeln durften. Piszczek bediente Götze am Fünfmeterraum und der 24-Jährige bugsierte den Ball gekonnt aus der Drehung unter die Latte (63.).

Schürrle eiskalt vom Punkt

Obwohl Thomas Tuchel in der 64. Minute fünf Spieler aus der Startformation auswechselte, kam bei den Dortmundern kein Bruch ins Spiel. Im Gegenteil. In der 67. Minute erhöhte André Schürrle per Elfmeter zum 4:1, neun Minuten vor dem Ende traf Raphaël Guerreiro auf Vorlage von Schürrle zum 5:1, in der 84. Minute war es dann erneut André Schürrle, der zum Strafstoß anlief und den Ball zum 6:1-Endstand im Kasten versenkte.

"Es war ein guter Test. Paderborn hat hart gespielt, das erwartet uns auch in der Bundesliga. Das Spiel wird natürlich von der Verletzung von Manni [Sven Bender; Anm.d.Red.] überschattet", sagte André Schürrle nach der Partie. "Wir sind das Spiel sehr ernst angegangen. Wir wollten ausstrahlen, dass wir Bock haben - und das ist uns auch gelungen. Wir fühlen uns gut und haben Selbstvertrauen getankt", so Schürrle.

BVB: Weidenfeller – Piszczek (64. Passlack), Ginter (64. Burnic), Bender (19. Bartra), Schmelzer (64. Durm) – Weigl (64. Park) – Castro (64. Merino), Kagawa (64. Guerreiro) – Götze, Schürrle, Reus (64. Larsen)

Tore: 0:1 Castro (22.), 1:1 Bertels (28.), 1:2 Reus (37.), 1:3 Götze (63.), 1:4 Schürrle (68., Foulelfmeter), 1:5 Guerreiro (81.), 1:6 Schürrle (84., Foulelfmeter)