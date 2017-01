RB-Stürmer Poulsen: "Es ist einfach geil"

Yussuf Poulsen ist Stammspieler bei RB Leipzig

Yussuf Poulsen vom Bundesliga-Zweiten RB Leipzig blickt trotz der persönlich mageren Ausbeute von nur einem Saisontor aus 16 Spielen auf eine vollkommen zufriedenstellende Hinrunde zurück.

In der "Sport Bild" erklärte der 22-jährige Däne seine Rolle beim Aufsteiger, bei dem er in 15 Ligaspielen in der Anfangself stand und betonte seine gute Verfassung in seiner ersten Bundesligasaison: "Ich habe gut gespielt, Warum sollte ich etwas ändern, wenn es gut für die Mannschaft läuft, so wie ich arbeite und mich einbringe. Ich bin oft die erste Station, wenn wir unser Gegenpressing spielen. Ich erobere Bälle tief in der eigenen Hälfte und bin dann an Position eins im Angriff."

Für den Offensivmann sei es daher vollkommen naheliegend, dass seine bisherige Torausbeute um Weiten nicht an die von Stürmerkollege Timo Werner heranreicht: "Um es klar zu sagen: Durch die Arbeit, die ich für die Mannschaft leiste, komme ich nicht ganz so oft in die Positionen vor dem Tor wie etwa Timo." Der deutsche U-Nationalspieler traf in den ersten 16 Ligaspielen bereits neun Mal.

Internationale Bühne das große Ziel

Insgesamt blickt Yussuf Poulsen auf eine hervorragende Zeit bei den Roten Bullen zurück, für die er seit 2013 aufläuft: "Es ist einfach geil. Aber jetzt gilt es, diese Leistungen zu bestätigen. Und irgendwann möchte ich auch noch das große Ziel erreichen, mit dem Verein international zu spielen."

Als absolutes Highlight aus der Hinserie erinnerte sich Poulsen an den Last-Minute-Sieg gegen Borussia Dortmund vom Saisonbeginn: "Es war der heftigste Moment in der Hinrunde."

Für die Rückrunde habe sich der schlaksige 1,93-Meter-Stürmer mit seinem Team vorgenommen, die bisher gezeigten Leistungen mit insgesamt herausragenden 36 Punkten aus 16 Spielen möglichst lange zu bestätigen: "Wir haben in vielen Spielen an unserem Limit gespielt. Der Start wird auf jeden Fall genial: Zwei Heimspiele in Folge hatten wir noch nie." Auch ohne den gesperrten Mittelfeldstrategen Emil Forsberg wolle Poulsen mit seinem Team mit großem Selbstvertrauen in die kommenden Aufgaben starten: "Wir wissen, dass wir es können. So oder so."