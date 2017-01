Rapid speckt Kader ab und hat einen Gast

Nach den besinnlichen Feiertagen ist bei Rapid kein Platz mehr für Sentimentalitäten: Sportchef Fredy Bickel fällt harte Personalentscheidungen

Rapids neuer Sportdirektor Fredy Bickel hat seiner Ankündigung einer Kaderreduktion vor dem Trainingslager Taten folgen lassen. Dennoch darf sich ein möglicher Legionär im Training empfehlen.

Jan Novota muss gehen. Der seit 2011 bei den Hütteldorfern unter Vertrag stehende Tormann hat möglicherweise den falschen Pass. Als Slowake belastet der 33-Jährige das zur Partizipation am Österreicher-Topf zu große Legionärs-Kontingent von Rapid. Zumal mit Richard Strebinger ein weiterer Keeper mit Anspruch auf die Nummer eins im Kader steht.

"Ich bin nicht überrascht, es hat sich abgezeichnet", gestand Novota gegenüber der "Kronen Zeitung". groll hege er keinen. "Ich wurde in den über fünf Jahren immer mit Respekt behandelt, war selbst stets loyal. Das wird so bleiben." Eine Trennung im Guten. Novota will seinen bis 2018 laufenden Vertrag nicht absitzen, sucht nun einen neuen Klub. In Österreich wolle er nicht bleiben. Ein entsprechendes Angebot gibt es aber ohnehin nicht.

Nach Max Entrup, der an Abstiegskandidat SKN St. Pölten ohne Kaufoption verliehen wurde, erwischte die grün-weiße Kaderbereinigung zunächst auch Tomi. Die Suche nach einem neuen Klub führte den Spanier bereits in den Iran, wo er bei Spitzenreiter Persepolis in der Hauptstadt Teheran vorspielt.

Der Kroate Matej Jelić, bislang in die Kategorie Enttäuschung eingeordnet und damit auch potentieller Streichkandidat, überraschte zuletzt bei einem Testspiel mit vier Treffern. Auch Rapid selbst weiß zu verblüffen. Denn aktuell weilt ein US-Amerikaner bei den Grün-Weißen. Als "Trainingsgast", wie seitens des Klubs betont wurde.

Joshua Gatt, der im Herbst 2010 für den SCR Altach in der Ersten Liga kickte und danach mit Molde drei Mal norwegischer Meister wurde, darf am Übungsbetrieb teilnehmen. Der 25-Jährige wäre ablösefrei zu haben. "Gatt ist ein sehr interessanter Spieler, der sich bis zum Abflug in unser Trainingslager (22.1., Anm.) als Gast bei uns fit hält", erklärte Fredy Bickel, "eine Verpflichtung ist allerdings derzeit kein aktuelles Thema". Außer ein anderer Legionär muss vorzeitig seine Koffer packen.

red