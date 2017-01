Bobic: "Eigene Egoismen hinten anstellen"

Fredi Bobic ist Vorstand Sport bei Eintracht Frankfurt

Spätestens seitdem Fredi Bobic als Vorstand Sport in Frankfurt das Ruder übernommen hat, läuft es für die Hessen. Mit dem Champions-League-Quali-Rang vier steht die Eintracht zur Zeit weit über den eigenen Erwartungen. Jetzt verrät der Manager, wie er den Verein langfristig und am besten dauerhaft auf die Europapokalränge führen will.

Zwar gibt Bobic im Interview mit der "Sport Bild" zu, dass die Bundesliga-Tabelle "aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen zementiert" ist: "Aber ich muss mich damit nicht abfinden. Auch Zement kannst du zerbrechen. Dafür musst du klopfen ohne Ende."

Der 45-Jährige ist der Überzeugung, dass es der Eintracht gelingen kann, in der Spitze mitzuspielen. Wie das gelingen soll? "Als Erstes muss man eigene Egoismen hintanstellen. Das ist manchmal das Schwierige. Gerade bei Traditionsvereinen", berichtete Bobic, der jedoch betonte: "Gladbach hat gezeigt, dass es möglich ist."

"Wir werden interessanter für viele Spieler"

Dass es nach dem Fast-Abstieg in der letzten Saison zur Zeit so gut aussieht, habe ihn schon ein wenig überrascht, auch wenn er immer an die Spieler geglaubt habe. "Ich war überzeugt von den Jungs, die wir geholt haben. Dass Dynamik reinkommt, wenn es läuft, war mir bewusst."

Ein großer Faktor auf dem Weg zum Erfolg sei aber auch gewesen, dass sich der Verein unter seiner Riege professionalisiert habe. "Da haben wir die richtigen Schnitte und Schritte gemacht. Die Kommunikation ist in dem Bereich sehr gut", lobte der Vorstand Sport.

Der Erfolg habe ihm schließlich auch die eigene Arbeit um einiges leichter gemacht. "Wir werden als Verein interessanter für viele Spieler. Das merke ich schon", freute sich der 45-Jährige. "Es kommen Berater auf uns zu und haben Ideen für Spieler, die wir vorher nie hätten bekommen können, weil wir nicht attraktiv genug für sie waren."

Über die Zukunft des Vereins

Dass Leistungsträger, wie Jesús Vallejo, den Verein am Ende der Saison wieder verlassen müssen, soll sich alsbald ändern. "Wir wollen Substanz aufbauen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen Spieler mit steigenden Werten fest binden", sagte Bobic und fügte hinzu: "Wir sind ein gehobener Ausbildungsverein. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir Erlöse erzielen, wenn ein Spieler zu einem größeren Klub geht, nachdem er uns geholfen hat voranzukommen." Mit diesen Einnahmen könne der Verein selbst dann wieder wachsen.

Neben dem Platz soll der Bau eines neuen Trainingszentrums zusammen mit einer Geschäftsstelle die Eintracht voranbringen. "Der Bau wäre ein Quantensprung für uns. Ich habe vor dem Sportausschuss der Stadt gesagt, dass das ein ganz wichtiger Schritt in die Zukunft ist", erklärte Bobic, "ich denke, das hat jeder verstanden. Ohne dieses Zentrum wird Eintracht Frankfurt auf Dauer nicht bundesligafähig sein.