SKN St. Pölten feuert beide Elferkämpfer

Bundesliga-Abstiegskandidat SKN St. Pölten trennt sich nach juristischer Beratung von seinen Faustkämpfern Daniel Lucas Segovia und Alhassane Keita.

Segovia und Keita hatten das Testspiel gegen SV Mannsdorf mit einer Schlägerei um die Ausführung eines Elfmeters beendet, was dem SKN weltweit Schlagzeilen einbrachte. Da die Niederösterreicher den Vorfall auf Video haben, werden Segovia und Keita wohl keinen weiteren Euro des Klubs einfordern können.

Beide gelten - nicht nur wegen der Boxerei - als "Elfmeterspezialisten". Keita hatte vor seinem Wechsel zum SKN den zyprischen Klub Ermis Aradippou mit sechs verwandelten Elfern vor dem Abstieg gerettet. Bei den Niederösterreichern durfte er nur einmal antreten und bewahrte den SKN vor einer Heimniederlage gegen Abstiegskonkurrent Mattersburg (2:2). Segovia erzielte 16 seiner 65 Meisterschaftstore in Österreichs Bundesliga (SKN, WAC und Admira) und Erste Liga (SKN) vom Punkt.

Segovia kriegt Abschied von den Fans

Keitas Vertrag wurde bereits aufgelöst. Der 24-Jährige aus Guinea hat St. Pölten bereits verlassen. Um Segovia tut es der Klubführung sehr leid, dass ein "Riss" entstanden ist. "Es ist schade, dass seine Ära in St. Pölten so endet", sagt Generalmanager Andreas Blumauer, "Dani hat enorm viel für diesen Verein geleistet und war maßgeblich daran beteiligt, dass wir den Sprung in die Bundesliga geschafft haben.

Segovia bedauert: "Ich bin von ganzen Herzen ein St. Pöltner Wolf und werde es auch immer bleiben. Aber nach dem, was da am Samstag passiert ist, kann ich einfach nicht mehr hier spielen. Leider wurden da Grenzen überschritten. Und in mir ist etwas zerbrochen – leider!" Der SKN möchte Segovia noch eine Möglichkeit geben, sich von den Fans zu verabschieden.

Ersatz für die beiden Stürmer hat der SKN bereits mit Markus Entrup gefunden. Außerdem steht Vadim Manzon auf dem Prüfstand und Kevin Luckassen wird doch nicht abgegeben.

red