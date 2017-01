Brooks: "Lüge nicht und schwöre Treue"

John Anthony Brooks nimmt auch neue Herausforderungen ins Visier

John Anthony Brooks gehört bei Hertha BSC zu den Leistungsträgern. Jetzt hat sich der Innenverteidiger zu seiner Zukunft in Berlin sowie seiner persönlicher Entwicklung geäußert.

"Ich lüge jetzt nicht rum und schwöre Vereinstreue bis zu meinem Karriere-Ende", sagte Brooks im Interview mit der "Sport Bild" und ergänzte: "Profifußballspieler zu sein ist für mich Leidenschaft, ein Geschenk, aber auch mein Beruf. Und in meinem Beruf möchte ich so weit kommen wie möglich. Dazu zählt auch, neue Herausforderungen anzunehmen, wenn sie sich ergeben und wenn sie Sinn machen."

Dennoch hängt der gebürtige Berliner an seinem Heimatverein. "Für die Hertha zu spielen, in 'meiner' Stadt, ist etwas ganz Besonderes. Es ist immer ein Heimspiel der besonderen Art. Als Berliner Junge träumst du von der Hertha, von den Fans, den Gesängen. Jetzt stehst du plötzlich mittendrin und darfst vor all diesen Menschen und deiner Familie zu Hause spielen. Das ist großartig", schwärmte der 23-Jährige.

Trotz seiner Wurzeln in der deutschen Hauptstadt hat sich der Youngster gegen den DFB und für eine Karriere im US-Team entschieden: "Meine Entscheidung, für das amerikanische Nationalteam auflaufen zu wollen und dann auch zu dürfen, lag vor allem an Jürgen Klinsmann. Er hat sich damals sehr um mich bemüht, hat in mir einen zukünftigen Leistungsträger im US-Nationalteam gesehen und war von meinen Fähigkeiten und Potenzialen absolut überzeugt."

"Wollen das Bestmögliche herausholen"

Brooks, der mit der Hertha auf einem hervorragenden dritten Platz überwintert, hat für die momentane Leistungsexplosion eine einfache Erklärung parat. "Meine ganze Einstellung zu meinem Beruf als Profifußballspieler und zu meinem Körper hat sich extrem weiterentwickelt. Ich habe meine Ernährung umgestellt, sie in einigen Bereichen optimiert. Dazu gezieltes Personaltraining, in dem ich vor allem Kraft- und Stabilisations-Übungen mache", so der Abwehrspieler, der eine "spürbare Leistungssteigerung" ausmacht.

Für die aktuelle Saison gibt der 26-fache Nationalspieler daher Europa als Ziele aus: "Wir wollen am Saisonende auf Platz sechs stehen, weil wir das für realistisch halten. Wir wollen das Bestmögliche aus der Saison herausholen."