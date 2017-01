Kolašinac: S04 & Juve in finalen Gesprächen?

Die Tage von Sead Kolašinac (l.) im Schalke-Trikot scheinen gezählt

Schon länger buhlt Juventus Turin intensiv um die Dienste von Schalkes Sead Kolašinac. Jetzt befinden sich beide Vereine wohl in finalen Verhandlungen um einen Winter-Transfer.

Wie die italienische Zeitung "Tuttosport" berichtet, hat Juventus Turin Kontakt zu Schalke 04 hergestellt. Lediglich Details müssen demnach noch geklärt werden. Folglich bietet der italienische Rekordmeister eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro plus Bonuszahlungen, um den Bosnier schon im Winter nach Turin zu lotsen. Insgesamt könnte der Betrag auf vier bis fünf Millionen Euro steigen.

In Italien soll der Schalke-Außenverteidiger Routinier Patrice Evra beerben, der seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird. Nach übereinstimmenden englischen Medienberichten liebäugelt der 35-Jährige mit einer Rückkehr zu Manchester United. Auch Crystal Palace soll am 81-fachen Nationalspieler interessiert sein.

Der Vertrag von Sead Kolašinac in Gelsenkirchen läuft am Saisonende aus. In der laufenden Spielzeit hatte sich der 23-Jährige zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Schalke dürfte nach der Abstellung von Linksverteidiger Abdul Rahman Baba, der beim Afrika Cup weilt, aber alles versuchen, um den wechselwilligen Außenspieler auch über die Winterpause hinaus im Revier zu halten.