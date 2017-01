Rapid beklagt weitere Verletzte

Maximilian Wöber und auch Ivan Močinić fehlen für mehrere Wochen

Maximilian Wöber wird Rapid Wien mehrere Wochen fehlen. Der Defensivspieler laboriert an einer Verletzung am Wadenbeinköpfchen. Am Abend folgte die nächste Hiobsbotschaft. Ivan Močinić klagte über Schmerzen im rechten Knie. Auch Matej Jelić musste im Test gegen Traiskirchen verletzt ausgewechset werden.

Der bald 19-Jährige muss drei Wochen lang eine Schine tragen und beginnt umgehend seine Rehabilitation in Wien. Ins Trainingslager nach Benidorm bei Alicante kann er natürlich nicht mit. Zuletzt hatte sich Thomas Schrammel am Meniskus verletzt. Im Herbst kam das Talent bei den Profis von Rapid sechs Mal zum Einsatz.

Am Abend folgte die nächste grün-weiße Verletzungsnachricht. Kurz vor dem Testspiel gegen den FCM Traiskirchen (7:1) klagte Mittelfeldspieler Ivan Močinić über Schmerzen im rechten Knie. Der Kroate musste eine MR-Untersuchung absolvieren wobei sich herausstellte, dass Ivan Močinić einen Meniskuseinriss erlitt. Der Spieler der Hütteldorfer wird demnächst von Klubarzt Dr. Benno Zifko operiert. Močinić wird Rapid mehrere Wochen fehlen.

Matej Jelić klagte beim Traiskirchen-Test über Achillessehnenprobleme. Er wurde nach wenigen Minuten Spielzeit ausgewechselt. Ein Foto seines bandagierten Unterschenkels, das der Angreifer auf "Instagram" mit dem Kommentar "Bože pomozi sutra" (dt. Gott hilf bis morgen) gepostet hatte, wurde mittlerweile gelöscht. Nun heißt es Warten auf die Diagnose.

Auftakt naht

Zum Frühjahrsstart am 12. Februar, dem Derby gegen die Austria im Ernst-Happel-Stadion, wird Rapid damit wohl eine Reihe von Spielern nicht zur Verfügung stehen. Stefan Schwab soll nach seinem im Oktober erlittenen Knöchelbruch Ende Februar wieder einsteigen und Flügelspieler Philipp Schobesberger laboriert noch an einem Knochenmarksödem im Knie.

