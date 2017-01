Ødegaard: Real-Abgang? "Schritt nach oben"

Martin Ødegaard ist künftig für Heerenveen im Einsatz

Martin Ødegaard galt bei seinem Wechsel zu Real Madrid als das größte Talent Europas. Zweieinhalb Jahre später nimmt der Norweger einen neuen Anlauf in den Niederlanden beim SC Heerenveen. Jetzt hat der 18-Jährige über seine Zukunft und seinen Werdegang gesprochen.

"Viele vergessen, dass ich von Real für die Reserve verpflichtet worden bin und da auch sehr viel gespielt habe. Jetzt habe ich Chancen auf Einsätze in der niederländischen ersten Liga. Also ist es ein Schritt nach oben", begründete Ødegaard, der bis Juni 2018 von den Königlichen ausgeliehen ist, in der "Sport Bild" sein Engagement in den Niederlanden.

Dennoch will der Norweger nach seiner Leihe in die spanische Hauptstadt zurückkehren. "Meine Zeit bei Real Madrid ist noch nicht zu Ende. Ich möchte in Heerenveen auf Top-Niveau Erfahrung sammeln, um dann 2018 einen neuen Anlauf zu nehmen. Ich freue mich auf Madrid und bin dort noch nicht fertig", gab sich der Youngster selbstbewusst.

"Bayern haben sich sehr bemüht"

"Jeder Tag im Training ist wie ein Spiel auf Wettkampfniveau. Ich habe unglaublich viel dazugelernt. Ob Ronaldo oder Kroos: Keiner hat Star-Allüren, sie sind alle freundlich, geben Tipps und helfen einem", schwärmte der 18-Jährige vom königlichen Star-Ensemble. Ohnehin sei der spanische Rekordmeister "die beste Mannschaft der Welt". Den ehemals großen Hype um seine Person kann der Mittelfeld-Allrounder aber nicht nachvollziehen. "Ich bin kein Wunderkind. Ich sehe mich selbst als ganz normalen Jungen", so der neunfache Nationalspieler.

Vor seinem Wechsel zu Real Madrid war auch Bayern München an einem Transfer von Ødegaard interessiert. Schließlich hätten aber Nuancen den Ausschlag gegeben: "Es war keine Entscheidung gegen Bayern, sondern für Real. Ich war mit meinem Vater an der Säbener Straße in München und habe mir dort alles angeschaut. Das war schon beeindruckend, und die Bayern haben sich sehr bemüht. Aber letztlich waren wir vom Gesamtpaket in Madrid mehr überzeugt."