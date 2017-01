Umfrage: Liga traut RB Titelcoup nicht zu

Die anderen Bundesliga-Teams glauben nicht an einen Titel für RB Leipzig

Kann die Überraschungsmannschaft RB Leipzig dem FC Bayern München sogar den 27. Titel wegschnappen?

Die Mehrheit der Konkurrenz glaubt vor dem Start ins Fußball-Jahr 2017 daran laut einer Umfrage der "Deutschen Presse-Agentur" nicht - und denkt wie Ingolstadts Sportdirektor Thomas Linke: "Nein, Bayern wird sich durchsetzen und den Titel holen."

Auch Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic erwartet nicht, "dass ein anderer sie noch einholen kann." Für Kölns Chefcoach Peter Stöger sind die Bayern "klarer Favorit", Wolfsburgs Trainer Valérien Ismaël erwartet die Münchner am 20. Mai ebenso vorn. "Leipzig fehlt noch ein gutes Stück, um Meister zu werden", lautet sein Urteil. Momentan trennen Leipzig und den FC Bayern nur drei Punkte.

Pál Dárdai, der mit Hertha BSC unerwartet Tabellendritter ist, hält indes alles für möglich. "So lange der Ball rund ist, kann immer alles passieren", sagt der ungarische Fußballlehrer. "Wenn das in diesem Jahr überhaupt ein Klub schaffen kann, ist das Leipzig. Vielleicht." Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann erwartet, dass die Sachsen weiter "eine gute Rolle" spielen werden, vermutet aber: "Am Ende werden ein paar Spieler am Marienplatz stehen, die mehr lachen als die anderen."

Leipzig bleibt selbstbewusst

Einen Absturz der Leipziger erwartet die Konkurrenz jedoch nicht. RB-Trainer Ralph Hasenhüttel möchte sein Team nicht mit "überzogener Erwartungshaltung" überfrachten, will sich den Bayern aber nicht geschlagen geben: "Ich habe das Gefühl, dass ich dem FC Bayern nicht schon zur Meisterschaft gratulieren muss. Dementsprechend ist noch nichts entschieden."

Die Münchner könnten bereits am Freitag mit einem Punktgewinn beim SC Freiburg die 22. sogenannten Herbstmeisterschaft perfekt machen. In 18 von 21 Fällen standen die Bayern nach Platz eins zur Halbzeit auch beim Saisonfinale ganz oben. Ob die Leipziger weiter mithalten können, wird sich am Samstag im Topspiel gegen den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt zeigen.