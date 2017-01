Illgner: "FC gut wie seit Daum nicht mehr"

Bodo Illgner spielte zwischen 1983 und 1996 für den 1. FC Köln

Bodo Illgner spielte zwischen 1983 und 1996 für den 1. FC Köln. Der ehemalige Torhüter ist mit der aktuellen Entwicklung seines Herzensklubs sehr zufrieden.

"Köln hat eine sehr starke Hinserie gespielt, gerade der Start war herausragend. Am Ende wurden sie leider auf den Boden der Tatsachen geholt, auch verletzungsbedingt", sagte der 49-Jährige im Interview mit dem Kölner "Express" und fügte mit Blick auf die Leistung der Geißböcke hinzu: "Das war teilweise schon sensationell."

Eine Rückkehr nach Europa wäre für den Verein aus der Domstadt "eine tolle Sache", so Illgner, der betonte: "Der 1. FC Köln, das ist international immer noch ein Name!" Leider sei man in den letzten Jahren den Ansprüchen hinterhergehinkt. "Aber jetzt ist der FC so gut aufgestellt wie seit der Zeit mit Christoph Daum und Udo Lattek nicht mehr. Das hat alles Hand und Fuß."

Illgners Rat an Timo Horn

Dass andere Klubs wirtschaftlich stärker sind, sei klar, aber genau hier würde sich den Kölner mit einem Sprung nach Europa eine tolle Chance bieten. "So eine Qualifikation und die dazugehörigen Einnahmen ermöglichen einen Sprung. Wenn sich also die Gelegenheit bietet, muss man sie nutzen", sagte der ehemalige Nationaltorhüter.

Dem zur Zeit verletzten Effzeh-Keeper Timo Horn rät er, geduldig zu sein. "Ich hatte ja auch lange mit einer schweren Schulterverletzung zu kämpfen und ich kann nur sagen: Hab die nötige Geduld! Natürlich sei jeder Tag, den er nicht trainieren könne, ein verlorener Tag, aber: "Timo ist noch jung. Er soll sich lieber ein, zwei Wochen mehr Zeit nehmen und das auskurieren. Sonst schleppt man so eine Geschichte möglicherweise die ganze Karriere mit sich herum."