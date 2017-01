Turbine Potsdam verlängert mit Schmidt

Schmidt verlängert ihren Vertrag bei Turbine Potsdam

Bianca Schmidt hat ihren Vertrag beim Bundesliga-Tabellenführer Turbine Potsdam um zwei weitere Jahre bis 2019 verlängert.

Die 26-jährige zweimalige Europameisterin war 2015 nach dem Champions-League-Sieg mit dem 1. FFC Frankfurt nach Potsdam gewechselt.

"Ich fühle mich in Potsdam rund um wohl. In sportlicher Hinsicht finde ich hier tolle Trainingsmöglichkeiten und einen starken mannschaftlichen Zusammenhalt auf, sowie neben dem Platz vor. Aber auch in privater und beruflicher Hinsicht habe ich hier, gerade durch meine Ausbildung bei der Polizei Wurzeln geschlagen. Ich freue mich auf zwei weitere spannende Jahre mit Turbine Potsdam", so die Nationalspielerin.

Am Dienstag hatte Turbine bereits den Vertrag mit Innenverteidigerin Johanna Elsig bis 2019 verlängert.