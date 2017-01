Real einen Monat ohne Carvajal

Daniel Carvajal wird Real lange fehlen

Der spanische Rekordmeister Real Madrid muss voraussichtlich einen Monat auf den früheren Bundesliga-Profi Daniel Carvajal verzichten.

Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger, der in der Saison 2012/13 insgesamt 32 Spiele für Bayer Leverkusen bestritten hat, leidet an einer Oberschenkel-Verletzung.

Carvaja kam in dieser Saison in der Primera División bislang 13 Mal zum Einsatz und bestritt jede dieser Partien über die volle Spielzeit. Dabei gelangen ihm zwei Vorlagen. In der Königsklasse fehlte der Verteidiger nur in einem von sechs Spielen.