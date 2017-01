Okazaki? Kola? S04 räumt mit Gerüchten auf

Christian Heidel fegte die Gerüchte vom Tisch

Juventus Turin soll sich laut italienischen Medien mit einem offiziellen Angebot für Kolašinac an den FC Schalke gewendet haben, die Knappen werden ihrerseits mit Leicester-Stürmer Shinji Okazaki in Verbindung gebracht. Sportvorstand Christian Heidel räumt nun mit den Gerüchten auf.

"Es gibt überhaupt keinen Kontakt zu Juventus Turin", fegte Heidel im Gespräch mit "Reviersport" die Behauptungen der Azzurri-Gazetten vom Tisch. Ein Abschied von S04-Außenverteidiger Kolašinac, dessen Vertrag bei den Königsblauen im Sommer ausläuft, steht demnach zumindest in diesem Winter nicht zur Diskussion.

Vielmehr seinen die Personalplanungen der Schalker abgeschlossen, was auch die Spekulationen um eine Verpflichtung des Ex-Mainzers Shinji Okazaki einschließt. "Er ist kein Thema", kommentierte Heidel das Gerücht knapp.

Der Japaner, der seit seinem Wechsel in die Premier League im Sommer 2015 nicht richtig in die Spur findet, wurde als schnell verfügbarer Ersatz für Eric-Maxim Chuopo-Moting gehandelt. Der Nationalspieler Kameruns verzichtete zu Gunsten der Knappen zwar auf die Teilnahme am Afrika Cup, bislang ist aber unklar, ob Schalke den Angreifer einsetzen darf, ohne Konsequenzen zu befürchten.