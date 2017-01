Austria-Präsident Katzian will Titel feiern

Austria-Präsident Katzian will "möglichst rasch einen Titel "

Wolfgang Katzian ist nach seiner Wiederwahl am Mittwochabend vier weitere Jahre Präsident von Bundesligist Austria Wien. "Die Austria ist sportlich da, auch wirtschaftlich stehen wir gut da", zog der 60-Jährige ein positives Zwischenresümee nach einem Jahrzehnt im Amt. Sein Blick ist aber bereits auf die Zukunft gerichtet. "Wir haben viel vor", betonte Katzian.

Vor allem der derzeit laufende Umbau der Generali-Arena in ein 17.500 Zuschauer fassendes Stadion, der bis Sommer 2018 abgeschlossen sein soll, steht dabei im Mittelpunkt. "Ich will unbedingt, dass wir das Stadionprojekt so gut vorantreiben und auch abschließen, wie wir uns das vorgenommen haben, und dann ein Riesenfest feiern, wenn wir das violette Schmuckkästchen gemeinsam eröffnen", erklärte der Austria-Präsident.

Bis dahin sollen die Violetten "sportlich an die Erfolge anknüpfen. Ich hätte gerne möglichst rasch einen Titel, damit wir gemeinsam feiern können", sagte Katzian, in dessen Ära bisher ein Meistertitel (2013), zweimal die Cup-Trophäe (2007 und 2009) gewonnen sowie fünf Mal die Gruppenphase eines Europacup-Bewerbs erreicht wurde. Höhepunkt war dabei die Champions-League-Teilnahme im Herbst 2013.

"Wir haben vor, unsere internationale Präsenz auszubauen, wollen natürlich jedes Jahr die Austria zumindest in der Europa League präsent haben. Wünschen tun wir uns natürlich, dass wir die Champions-League-Hymne in der Generali-Arena hören. Man will ja bestimmte Dinge, die man schon erlebt hat, wieder erleben. Realistischer Weise ist aber die Europa League unser Ziel, da die Teilnahme an der Champions League immer schwieriger wird, weil die Großen ein Konzept vorgelegt haben, das zulasten der Kleinen geht", merkte Katzian zur Reform der "Königsklasse" an, die große Clubs künftig noch mehr bevorzugen wird.

Kritik an CL-Reform, Lob für die Liga

"Ich kann das als Präsident eines kleineren Clubs nicht akzeptieren, auch wenn ich es allemal verstehe. Wir müssen schauen, wie wir in den neuen Strukturen, jene Vereine, die halt nicht zu den ganz großen - auch vom Geld her - gehören, trotzdem gut positionieren. Da haben wir auch vor, dass wir uns in die Diskussionen einbringen", kündigte der nun am längsten durchgehend an der Spitze der Austria stehende Präsident an und erwähnte dabei auch explizit den neuen Wachstumsmarkt China, der zunehmend Druck auf Europa ausübe und eine besondere Herausforderung darstelle.

"Positiv" sieht Katzian dagegen die Bundesliga-Reform, die in der Saison 2018/19 schlagend wird, wenn das Oberhaus dann von zehn auf zwölf Clubs und die Erste Liga von zehn auf 16 Vereine aufgestockt wird. "Ich hoffe sehr, dass die Überlegungen, die hier angestellt wurden, aufgehen. Was mich wirklich sehr freut ist, dass die Amateurmannschaften der Bundesliga-Clubs wieder in die zweithöchste Spielklasse aufsteigen dürfen. Das ist für die Austria sehr, sehr wichtig", betonte Katzian.

In der jüngsten Vergangenheit habe man nämlich gesehen, "dass der Sprung von der Regionalliga in die Bundesliga doch für den einen oder anderen Spieler zu groß ist. Und da macht das sehr viel Sinn, wenn die 'Amas' in der zweithöchsten Spielklasse spielen. Deshalb wollen wir da natürlich unbedingt dabei sein." Mit den Nachwuchsbetreuern Andreas Ogris und Roman Mählich habe man "die Richtigen", um den angepeilten Aufstieg in die Erste Liga zu schaffen, ist Katzian überzeugt.

Doch auch abseits vom Stadionprojekt und sportlichen Zielen "gibt es rundherum viele andere Ideen, die wir uns vornehmen. Wir wollen im Zeitalter der Digitalisierung im Bereich von Social Media noch stärker und präsenter werden, und wir wollen mehr mit bewegten Bildern tun, wo wir mit Viola TV schon sehr gut unterwegs sind, aber da geht noch viel mehr", erläuterte der Club-Boss, der auch die "intensive Beziehung mit Borussia Dortmund weiter ausbauen" will.

