Hecking: Mannschaft ist in der "Bringschuld"

Dieter Hecking erwartet "aggressive" Darmstädter

Gladbach-Trainer Dieter Hecking erwartet gegen den SV Darmstadt (Samstag, ab 15:30 Uhr) ein kampfbetontes Spiel. Für den Auftakt gegen die Lilien setzt der 52-Jährige seine Mannschaft unter Druck.

"Die Mannschaft hat verstanden, dass sie in der Bringschuld ist. Der Verantwortung sind sie sich bewusst", stellte Hecking, der einen entschlossenen Gegner erwartet, klar: "Darmstadt steht auch gehörig unter Druck. Sie wollen wieder den Teamgeist aufleben lassen und aggressiv spielen."

"Wir müssen uns auf ein robustes Spiel, auf lange Bälle und auf Standards einstellen. Meine Mannschaft will Fußball spielen. Trotzdem müssen wir in den Zweikämpfen bestehen", nahm der Coach seine Mannschaft in die Pflicht.

Trotz der enttäuschenden Hinrunde blickte Hecking zuversichtlich in die Zukunft: "Wir haben ein Punkt auswärts geholt in der Vorrunde. Die Chancen sind groß, dass wir das nun steigern. Wir erhoffen uns, mit drei Punkten zu starten. Aber eine Garantie gibt es dafür nicht."

"Sind noch in der Findungsphase"

"Wir sind immer noch in der Findungsphase. Aber ich habe schon viele Erkenntnisse gewinnen können. Ich konnte mir einen guten Überblick verschaffen in den vergangenen Wochen", schilderte der erfahrene Übungsleiter seine ersten Eindrücke.

Für das anstehende Spiel könnte auch Fabian Johnson nach überstandenen Achillessehnenproblemen wieder in die Mannschaft rücken. "Bei Johnson werden wir morgen besprechen, ob er uns für Darmstadt schon helfen kann. Alle, die einsatzfähig sind, kommen für die erste Elf in Frage", so Hecking.