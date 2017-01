Vorschau: Guardiola auf Wiedergutmachungskurs

Will gegen Tottenham die Gemüter der Fans beruhigen: Pep Guardiola

Während die Bundesliga erst dieses Wochenende wieder aus dem Winterschlaf erwacht, sind die anderen Top-Ligen schon längst wieder mitten drin: Nach den Patzern von Juve und Real ist das Titelrennen in Spanien und Italien wieder offen. Aber auch auf der Insel ist für reichlich Spannung gesorgt, das Rennen um die Champions-League-Ränge ist enger denn je.

Samstag

Los geht's am Samstag um 13:30 Uhr an der legendären Anfield Road. Jürgen Klopp empfängt mit seinen Reds den abstiegsbedrohten Klub Swansea City. Die Schwäne sind mit 49 Gegentoren nach 21 Partien die Schießbude der Liga. Kurios: Liverpool stellt mit der gleichen Anzahl an erzielten Treffern die beste Offensive. Für Neu-Trainer Paul Clement, der vom FC Bayern kam, ging die Premiere am vergangenen Wochenende mit einer 0:4 Klatsche gegen den FC Arsenal mächtig in die Hose, bislang war noch kein "Trainer-Effekt" erkennbar.

Schießen Firmino & Co. Swansea noch tiefer in die Krise? Liverpool FC – Swansea City

Nahezu direkt im Anschluss rollt um 16 Uhr der Ball im Britannia Stadium. Manchester United gastiert bei Stoke City. Nach zuvor sechs Siegen in Folge fand die Siegesserie vom Rekordmeister in der Vorwoche im englischen "Clásico" gegen Liverpool mit einem 1:1 ein Ende. Dennoch ist José Mourinho mit seinen Red Devils seit Ende Oktober in der Liga ungeschlagen.

Gelingt den "Potters" die Überraschung? Stoke City – Manchester United

Fast zeitgleich sind in Spanien alle Augen aufs Santiago Bernabéu gerichtet. Real Madrid zittert ab 16:15 Uhr gegen Málaga CF um die Tabellenführung. Vor wenigen Wochen galten die Königlichen schon als sicherer Meister, durch die bittere Pleite in Sevilla beträgt der Vorsprung auf Platz zwei aber nur noch einen mageren Punkt.

Hochmut kommt vor dem Fall – die Königlichen verlieren an Glanz! Real Madrid – Málaga CF

Am frühen Abend ertönt der Anpfiff zum Wochenendhighlight: Im Etihad Stadium duellieren sich um 18:30 Uhr Manchester City und Tottenham Hotspur. Durch die 0:4-Blamage beim FC Everton hat Pep Guardiola viel an Kredit bei Fans und Medien verloren. Die Sky Blues rutschten auf Rang fünf ab und haben daher den formstarken Stadtrivalen direkt im Nacken sitzen. Bei einer Niederlage gegen die Spurs droht gar der Absturz von den internationalen Rängen.

Verlieren verboten! Manchester City – Tottenham Hotspur

Zum Abendausklang geht in Italien das Champions-League-Rennen weiter. Um 20:45 Uhr empfängt der AC Milan den SSC Napoli. Für Trainer Nicenzo Montella nahezu eine Herkules Aufgabe: In den letzten zehn Partien gewann man gegen den Meister von 1990 nur ein einziges Mal. Drei Punkte sind für die Rossoneri dabei Pflicht, vier Zähler beträgt der Rückstand bereits auf den dritten Platz.

Hält Napoli Milan weiter auf Distanz? AC Milan – SSC Napoli

Sonntag

Zur Mittagszeit beginnt in Italien für den Serienmeister Juventus Turin, nach der überraschenden Pleite gegen die Fiorentina, wieder die Arbeit am Ausbau des Tabellenvorsprungs. Dafür wartet im Juventus Stadium aber alles andere als ein Selbstläufer: Um 12:30 Uhr gastiert Lazio Rom in Turin. Gewinnt die Alte Dame auch nicht gegen die Hauptstädter, wird der Himmel über der Großstadt düster für Gonzalo Higuaín & Co. Bei einer Niederlage reicht dem ärgsten Verfolger AS Roma gegen Cagliari schon ein Unentschieden, um an Juventus vorbeizuziehen.

Verliert Juve mit neuem Logo die Tabellenführung? Juventus Turin – Lazio Roma

Am Nachmittag gehen Mesut Özil und Shkodran Mustafi mit Arsenal London weiter auf Punktejagd. Vom Titel wird in London nur noch im Stadtteil Chelsea gesprochen, der Acht-Punkte-Vorsprung auf die Blues ist für die Gunners kaum noch einzuholen. Um 15:15 Uhr geht es für Arsenal gegen den Aufsteiger Burnley FC daher "nur" ums Rennen auf die Startplätze in der Champions-League.

Spuckt Burnley dem Favoriten in die Suppe? Arsenal FC – Burnley FC

Zum Abschluss des Wochenendes geht der Blick nochmal nach Spanien. SD Eibar empfängt um 20:45 Uhr den FC Barcelona. Trotz der Mini-Krise von Real halten die Katalanen weiter die Füße still. Die Los Blancos liegen zwar nur noch zwei Zähler entfernt, allerdings haben die Königlichen durch die Klub-WM noch ein Spiel weniger auf dem Konto. Außerdem tummelt sich zwischen den beiden Rivalen auf dem zweiten Tabellenplatz noch der FC Sevilla. Dennoch ist das Meisterschaftsrennen wieder offen, ein Sieg gegen Eibar ist Barças Pflicht.

Machen Messi und Nemyar das Titelrennen wieder spannend? SD Eibar – FC Barcelona