Rummenigge: Coman ja, Gnabry (vorerst) nein

Karl-Heinz Rummenigge macht sich Gedanken zur Bayern-Kaderplanung

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge will sich nach der Vertragsverlängerung von Arjen Robben weitere Gedanken in der Kaderplanung machen. So soll Kingsley Coman über das Saisonende hinaus an den FC Bayern München gebunden werden. An eine Verpflichtung des Bremers Serge Gnabry denke man allerdings vorerst nicht.

"Wir müssen die Option bis Ende April ziehen", so Rummenigge in der "Fußball Bild" über die Vertragssituation von Kingsley Coman. Allerdings wollen sich die Münchener mit der Entscheidung noch "Zeit lassen". "Grundsätzlich" sei man von dem Spieler "total überzeugt": "Stand heute haben wir eine Neigung, die Option zu ziehen."

Dennoch konnte sich der Vorstandsvorsitzende eine kleine Kritik in Richtung des Franzosen nicht verkneifen: "Es ist schon festzustellen, dass die letzte Saison besser war als die jetzige, wobei er auch einige Verletzungen gehabt hat." Der 20-Jährige ist noch bis zum Saisonende von italienischen Rekordmeister Juventus Turin ausgeliehen.

Wollen wegen Gnabry "keine Probleme bereiten"

Die Entscheidung für Coman bedeutet im Umkehrschluss eine Entscheidung gegen ein Angebot für Werder Bremens Shootingstar Serge Gnabry. Der 21-jährige Leistungsträger von Werder Bremen steht schon länger unter genauer Beobachtung der Bayern. Rummenigge stellt klar: "Gnabry ist ein Spieler von Werder Bremen und ich möchte den Kollegen in Bremen keine Probleme bereiten. Natürlich werden wir deutsche Nationalspieler immer beobachten, aber ob wir darüber hinaus etwas machen, weiß ich nicht."

Schließlich sei man mit der Vertragsverlängerung von Arjen Robben (bis 2018) "auf den Außenpositionen gut besetzt". Neben dem Niederländer tummeln sich auf dem Bayern-Flügel noch Ribéry (Vertrag bis 2018), Douglas Costa (bis 2020) und "voraussichtlich Coman".