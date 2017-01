Sénégal souverän: Mané ebnet den Weg

Sadio Mané erzielte gegen Simbabwe seinen zweiten Turnier-Treffer

Der Senegal hat als erste Mannschaft das Viertelfinale des Afrika-Cups in Gabun erreicht. Der Finalist von 2002 bezwang Simbabwe am zweiten Spieltag mit 2:0 (2:0) und sicherte sich mit sechs Punkten vorzeitig den Sieg in Gruppe B.

Sadio Mané vom FC Liverpool (9.) mit seinem zweiten Turniertor und Henri Saivet von AS Saint-Étienne (13.) brachten den Senegal in Franceville schon in der Anfangsphase auf die Siegerstraße. Vor allem der zweite Treffer des Spiels war mehr als sehenswert: Saivet schlenzte einen Freistoß aus rund 20 Metern unhaltbar in den Winkel.

Zum Auftakt hatten die Westafrikaner Tunesien ebenfalls mit 2:0 bezwungen. Im letzten Gruppenspiel fordern Mané und Co. die "Wüstenfüchse" aus Algerien, die nach er 1:2-Pleite gegen Tunesien zum Siegen verdammt sind. Eine weitere Niederlage würde das frühe Aus für Algerien bedeuten.