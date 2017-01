Aubameyang: "Ich werde nie zu Bayern gehen"

BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang würde nie zum FC Bayern München gehen

Aktuell spielt Dortmunds Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang für Gabun beim Afrika Cup im eigenen Land. Am Rande des Turniers sprach der 27-Jährige über seinen Traum von einem Wechsel zu Real Madrid - und schloss einen Transfer zu den Bayern definitiv aus.

"Niemand kann die Zukunft voraussehen. Sicher ist nur: Jetzt bin ich in Dortmund und ich liebe es dort. Ich kann aber nicht sagen, dass ich noch zwei Jahre bleibe, oder fünf oder zehn", sagte Aubameyang der "Fussball Bild": "Es ist möglich, dass im Juni ein Klub kommt, der eine Lösung mit Dortmund findet, und ich gehe. Aber im Moment denke ich wirklich nicht darüber nach. Ich konzentriere mich nur auf die Arbeit mit meinen Teamkollegen in Dortmund und in Gabun."

Über die Klubs, die den Flügelflitzer von den Schwarz-Gelben loseisen könnten, wurde zuletzt viel spekuliert. Der größte Traum des Stürmers ist aber wohl ein Engagement bei Real Madrid. Darauf angesprochen antwortete er: "Ja, ja, das stimmt. Aber wissen Sie, es gibt ja nicht nur Real Madrid auf der Welt." Zuletzt hielten sich allerdings Gerüchte, der Trainer der Königlichen, Zinédine Zidane, setze lieber auf andere Stürmertypen. "Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Aber das interessiert mich auch nicht", meinte Aubameyang trotzig: "Wenn mich Real eines Tages will, dann werden sie mich anrufen. Und wenn nicht? Kein Problem. Ich lebe mein Leben und schaue positiv in die Zukunft."

"Bayern ist raus"

Einen Wechsel zum großen Ligakonkurrenten Bayern München schloss der Gabuner jedoch aus Rücksicht auf die Anhänger des BVB definitiv aus. "Ich werde nie zu Bayern gehen, das ist sicher. Das wäre zu hart für die Dortmunder Fans. Egal, was sie mir bieten, ich würde 'nein' sagen", erklärte er: "Ich habe in St. Etienne gespielt und die Fans haben mir gesagt, ich darf nie nach Lyon gehen. Also mache ich das nicht. So etwas würde nicht zu meiner Mentalität passen. Bayern ist also raus."

Pierre-Emerick Aubameyang spielt seit 2013 für Borussia Dortmund. In der Zeit erzielte er unter anderem satte 70 Tore in 111 Bundesligaspielen. Beim Afrika-Cup traf er für Gabun bereits zwei Mal in zwei Spielen und hofft im letzten Gruppenmatch gegen Kamerun auf einen Sieg und den Viertelfinaleinzug.