Real will zurück auf die Siegerstraße

Zinedine Zidane erwartet angemessene Reaktion seiner Mannschaft

Nach dem unsanften Ende der jüngsten Erfolgsserie peilt Real Madrid in der spanischen Primera División am Samstag (ab 16:15 Uhr im weltfussball-Liveticker) im Heimspiel gegen Málaga die Rückkehr auf die Siegerstraße an. Auf 40 Partien ohne Niederlage folgten zuletzt Niederlagen gegen den FC Sevilla in der Liga und gegen Celta Vigo im Viertelfinal-Hinspiel der Copa del Rey.

Real-Trainer Zinedine Zidane forderte eine angemessene Reaktion seiner Mannschaft. "Für die Niederlagen gibt es keine Entschuldigung, aber wir werden sie verkraften", erklärte der Franzose.

Der Tabellenzweite Sevilla, nach Verlustpunkten gerechnet fünf Zähler hinter Real, tritt am Sonntag auswärts gegen Schlusslicht Osasuna an. Einen weiteren Punkt dahinter liegt der FC Barcelona, der es am Sonntagabend (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) auswärts mit Eibar zu tun bekommt und zuletzt am Donnerstag durch den 1:0-Erfolg im Viertelfinal-Hinspiel des Cups bei Real Sociedad Selbstvertrauen tankte.

apa/red