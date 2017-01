Podolski: "Leipzig ist nicht umsonst Zweiter"

Galatasaray-Star Lukas Podolski glaubt, dass RB Leipzip weiter eine gute Rolle in der Bundesliga spielen wird

Der ehemalige Köln-Profi Lukas Podolski beobachtet das Bundesliga-Geschehen aus der fernen Türkei weiterhin genau. Jetzt hat sich der Weltmeister von 2014 zur Lage von Aufsteiger RB Leipzig geäußert.

"Ganz ehrlich, ich stehe für Tradition im Fußball. Ich bin ja auch in Köln beim FC so groß geworden und habe das verinnerlicht. Ich lasse mich von dieser meiner Haltung auch nicht abbringen", betonte Podolski in seiner Kolumne in der "Fussball Bild", fügte jedoch hinzu: "Aber natürlich gibt es da auch die andere Seite einen Klub wie RB Leipzig."

Dass der furiose Aufsteiger einen starken Geldgeber an der Seite habe, müsse nicht jedem passen, sagte der 31-Jährige: "Doch man muss auch ehrlich sein: die Leipzig-Macher um Sportdirektor Ralf Rangnick nutzen ihre Möglichkeiten richtig gut aus." Das Geld werde dort "richtig professionell und gut eingesetzt". Deshalb ist für Podolski klar: "Leipzig ist nicht umsonst Tabellenzweiter und mit nur drei Punkten Rückstand DER Bayern-Jäger."

Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl habe sich mit Salzburgs Dayot Upamecano gut verstärkt. Der große Vorteil der Leipziger sei, dass die Mannschaft jung und hungrig auf Siege und dazu mit einigen Top-Spielern gespickt sei. Deshalb ist sich der Galatasaray-Profi sicher, dass RB nicht dem Beispiel der TSG Hoffenheim folgen und nach der damaligen, überraschenden Herbstmeisterschaft Ende 2008 im neuen Jahr abstürzen werde: "Bei RB gibt es keinen Einbruch, wenn nicht etwas ganz Beklopptes in der Liga passiert. Nein, Leipzig hat für mich eine große Chance auf den EuropaCup-Plätzen zu landen – wer weiß, vielleicht sogar auf einem Champions-League-Rang."