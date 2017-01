SGE trotz fehlendem Duo "zuversichtlich"

Huszti und Fabián (v.l.) fehlen der Eintracht am Wochenende

Eintracht Frankfurt muss im Spiel beim Tabellenzweiten RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky auf Szabolcs Huszti (Achillessehnenprobleme) und Marco Fabián (Hüfte) verzichten. Das teilte Trainer Niko Kovač am Freitag mit.

Kovač habe allerdings bereits ein paar Ideen in der Tasche, wie er sein Team einstellen wird: "Wir haben Lösungsansätze, wie wir die Ausfälle kompensieren. Darüber möchte ich jetzt natürlich nicht reden."

Im ersten Spiel nach der Winterpause wisse "keiner so richtig, wo er steht", äußerte der Kroate: "Vor dem Spiel sagt jeder, dass er zufrieden mit der Vorbereitung war - nach dem Spiel werden wir sehen, wie es ist." Er sei aber "zuversichtlich" bei den in der Hinrunde bislang starken Sachsen punkten zu können. "Wir brauchen einen guten Start, um so schnell wie möglich die nötigen Punkte einfahren zu können", sagte Kovač.

"Meine Aufgabe ist es, elf Leute auf den Platz zu schicken die alles geben. Wenn wir punkten, haben wir alles richtig gemacht", gab der Coach zu Protokoll. Abgesehen von den Verletzten seien ansonsten alle Spieler wohlauf. "Die Klima-Umstellung war kein Problem."

Kovac: "Wir müssen hellwach sein. Die Handlungsschnelligkeit bei Leipzig ist sehr groß, da müssen wir gegenhalten." #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 20. Januar 2017

Mit Max Besuschkow wird ein Winter-Neuzugang mit von der Partie sein. Der 19-Jährige war Anfang Januar vom VfB Stuttgart gekommen. "Das hat er sich durch seine Leistungen im Training verdient. Wir sind froh, dass wir ihn haben."