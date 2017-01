Offiziell: DFB will die EM 2024 ausrichten

Reinhard Grindel bestätigte die DFB-Bewerbung um die EM 2024

Am Freitag wurde es offiziell: Der Deutsche Fußball-Bund bewirbt sich um die Ausrichtung der Europameisterschaft 2024. Auf einer Sitzung in der DFB-Zentrale in Frankfurt wurde dieser Schritt beschlossen.

Der DFB habe bis zum 3. März Zeit, eine offizielle Interessenserklärung bei der UEFA einzureichen, hieß es auf der Verbands-Homepage.

Bis zu diesem Zeitpunkt müsse unter anderem festgelegt werden, mit welchen Stadien sich der DFB um das Turnier bewerbe. DFB-Präsident Reinhard Grindel meinte zur Bewerbung: "Die Europameisterschaft 2024 kann für den gesamten deutschen Fußball ein wichtiges Leuchtturmprojekt werden. Wir werden eine erstklassige Bewerbung einreichen und dabei sehr genau darauf achten, dass wir in einem transparenten, nachvollziehbaren Prozess die möglichen zehn Spielorte auswählen."

Außerdem versprach der Verbandsboss: "Ich werde mich auf internationaler Ebene mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir mit unseren starken Argumenten überzeugen und nach 1988 wieder eine Europameisterschaft ausrichten können."

Es wäre wie von Grindel angesprochen die zweite EURO in Deutschland nach 1988. 2020 finden als Teil der paneuropäischen EM drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale in München statt.