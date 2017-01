Karlsruhe muss lange auf Torres verzichten

Manuel Torres wird dem Karlsruher SC lange fehlen

Der Karlsruher SC muss möglicherweise längerfristig auf Manuel Torres verzichten.

Der 26 Jahre alte Stürmer leide an einer schweren Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel, sagte der KSC-Mannschaftsarzt Marcus Schweizer den "Badischen Neuesten Nachrichten" in Karlsruhe.

In seiner Heimat Sevilla wolle sich der Spanier ein weiteres Mal von einem Vertrauensarzt untersuchen lassen. Im Falle einer Operation könnte Torres sogar bis Saisonende ausfallen.

Zehn Spiele hat der Rechtsverteidiger in dieser Saison absolviert und dabei ein Tor vorgelegt. In der letzten Spielzeit stand der Spanier sogar 30 Mal auf dem Feld und trug mit insgesamt elf Scorerpunkten einen großen Teil am zwischenzeitlichen Erfolg des KSC bei.