Medien: Evra ein Kandidat auf Schalke

Patrice Evra könnte von Juventus zu Schalke wechseln

Schalke 04 könnte auf die offenbar schwere Knieverletzung von Chelsea-Leihgabe Abdul Rahman Baba mit einer Nachverpflichtung reagieren. Angeblich im Visier der Königsblauen: Routinier Patrice Evra von Juventus.

Nach Informationen von "Sky Sport Italia" haben die Schalker Verantwortlichen beim italienischen Rekordmeister lose wegen des 35 Jahre alten Franzosen angefragt.

Evra wäre wohl kurzfristig zu haben. Zuletzt stand ein Wechsel in die englische Premier League zu Crystal Palace im Raum. Evra ist in Turin nur noch Teilzeitkraft, absolvierte erst 13 Pflichtspiele in der laufenden Saison.

Der frühere Manchester-United-Akteur soll eine der in Gelsenkirchen diskutierten Lösungen sein, um den Ausfall Babas aufzufangen. Der 22-jährige Ghanaer hatte sich beim Afrika Cup im ersten Gruppenspiel der Black Stars gegen Uganda (1:0) einen Meniskusriss und einen Teilriss des Kreuzbandes zugezogen. Für ihn dürfte die Saison vorzeitig beendet sein.

Pikant im Hinblick auf den möglichen Schalker Evra-Deal mit Juve: Die Bianconeri sind am Knappen-Leistungsträger Sead Kolašinac interessiert und wollen den Bosnier am liebsten noch im Winter in die Serie A locken. Kolašinacs Vertrag auf Schalke läuft im Sommer aus. Bahnt sich da eine Art Tauschgeschäft an?