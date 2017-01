OGC Nice mit drittem Remis in Folge

Mario Balotelli war nach einer Sperre wieder mit dabei und spielte durch

OGC Nice (Nizza) hat sich in der französischen Ligue 1 zum dritten Mal in Folge mit einem Remis begnügen müssen. Das Team des Schweizer Trainers Lucien Favre trennte sich am Freitag auswärts von Bastia mit einem 1:1. Nach einer Sperre von zwei Spielen durfte Mario Balotelli wieder mitspielen. Der Italiener, der in dieser Saison acht Tore für Nizza erzielt hat, blieb aber ohne Erfolg.

Nizza übernahm vorerst bis Sonntag die alleinige Tabellenführung. Der bisher punktgleiche Spitzenreiter Monaco spielt dann gegen Schlusslicht Lorient.

