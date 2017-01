Tuchel: Schürrle "hat unser Vertrauen"

André Schürrle genießt das Vertrauen seines Trainers Thomas Tuchel

Am Samstag muss André Schürrle den beim Afrika Cup aktiven Pierre-Emerick Aubameyang im Sturm von Borussia Dortmund ersetzen. Vor dem Match gegen Werder Bremen sprach Trainer Thomas Tuchel ihm sein Vertrauen aus.

"Wir erwarten nicht, dass es direkt von 0 auf 100 komplett am Schnürchen klappt", schränkte Tuchel zwar ein, führte jedoch fort: "Er hat aber unser Vertrauen, bekommt alle Unterstützung und gleichzeitig kann Schürrle auch die Gelegenheit nutzen, um ein sehr, sehr wichtiger Faktor für uns zu werden."

In der Bundesliga ist der eigentlich als Außenspieler eingeplante Schürrle noch ohne Treffer für die Schwarz-Gelben. Nur in der Champions League und im DFB-Pokal steuerte der vor der Saison eingekaufte Offensivmann bislang je ein Tor bei.

Dennoch meint der Coach, Schürrle sei die richtige Lösung für den Platz im Sturm. "André ist sehr, sehr ehrgeizig. Er fühlt sich in der Spitze sehr wohl und hat normalerweise auch eine ordentliche Abschlusstechnik", begründete der Übungsleiter seine Entscheidung für den Aubameyang-Ersatz. Am Samstag wird sich ab 15:30 Uhr in Bremen zeigen, ob der 27-Jährige seine Knipserqualitäten wieder unter Beweis stellen kann.