Stimmen: Heidel verärgert, Tuchel ambitioniert

Christian Heidel hat den Verband Kameruns kritisiert

Ein verärgerter Christian Heidel, ein ambitionierter Thomas Tuchel und ein cooler Debütant. Schon vor dem Anpfiff der Samstagsspiele gab es in der Bundesliga Gesprächsstoff. Die wichtigsten Stimmen im Überblick:

FC Augsburg - TSG Hoffenheim

Manuel Baum ...

... zur Wintervorbereitung: "Wir hatten jetzt eine Vorbereitung in Marbella. Da hatten wir Gelegenheit uns als Mannschaft noch besser kennenzulernen und ein paar inhaltliche Grundlagen zu legen, die wichtig sein werden für die restliche Saison."

... zu seiner Gefühlslage vor seinem ersten Spiel als Cheftrainer: "Ich mache mir da gar nicht viele Gedanken. Als Mensch ändere ich mich ja nicht, ich konzentriere mich voll auf die Arbeit hier. Was drum herum ist, das kann ich gut ausblenden. Aber von außen kommt schon einiges."

FC Schalke - FC Ingolstadt

Christian Heidel...

... zu den Abstellungsstreitigkeiten rund um Eric Maxim Choupo-Moting: "Das hört sich alles sehr kurios an. Fakt ist, dass wir vom ersten Moment an den Eindruck hatten, dass Eric Maxim Choupo-Moting überhaupt nicht zum Afrika Cup eingeladen wurde. Dafür haben wir auch handfeste Argumente, und das haben wir der FIFA in einem 23-seitigen Dossier erklärt. Über das Verhalten des Fußballverbandes von Kamerun kann man sich nur wundern. Wir haben vor drei Tagen ein Schreiben bekommen, wo man eine Millionen Strafe und drei Millionen Schadenersatz für einen Spieler gefordert hat, der gar nicht zum Afrika Cup eingeladen wurde. Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo sich die Ligen und die großen Klubs gemeinsam Gedanken machen müssen, wie man mit dem Phänomen Afrika Cup mitten im Januar umgeht. In der Art, wie es im Moment abläuft, haben wir in Zukunft nicht mehr viel Freude daran."

... zur Verletzung von Baba: "Er ist ein Leihspieler von Chelsea und wird gerade in London untersucht. Die Untersuchung der Ärzte in Gabun deutet auf einen Kreuzbandanriss und eine Meniskusverletzung hin. Wir hoffen, dass es nicht ganz so schlimm ist, aber wir befürchten, dass die Saison für ihn beendet sein könnte."

... zu Spekulationen um einen Wechsel von Sead Kolašinac zu Juventus Turin: "Ich kann nur sagen, dass ich so lange ich bei Schalke 04 bin nicht ein einziges Mal Kontakt zu Juventus Turin hatte. Deswegen ist das eine Mediengeschichte."

SV Darmstadt - Borussia Mönchengladbach

Dieter Hecking zur Gladbacher Auswärtsschwäche: "Es ist ein Neustart. Wir starten heute in ein neues Jahr und haben das erste Spiel gemeinsam. Ich habe mit dieser Mannschaft auswärts noch nicht verloren. In die Zukunft kann ich aber nicht schauen."

Werder Bremen - Borussia Dortmund

Thomas Tuchel...

... zu den Erwartungen an André Schürrle: "Ich möchte schlaue Laufwege in die Tiefe sehen. Er hat eine gute Abschlusstechnik. Das sind die Punkte, die ich mir von ihm wünsche."

... zur Forderung der direkten Champions-League-Qualifikation: "Das ist unser aller Wunsch und eine ganz normale Zielsetzung bei Borussia Dortmund. Der Druck auf mich wird deshalb nicht größer. Den Druck, den ich mir selber mache, spüre ich auch. Den kann man nicht toppen von außen."

VfL Wolfsburg - Hamburger SV

Olaf Rebbe zur Verpflichtung von Yunus Mallı: "Yunus wollte nach fünfeinhalb Jahren Mainz eine Luftveränderung. Das war eine günstige Gelegenheit für uns. Er soll bei uns die 10er-Position bekleiden."

Jens Todt zu weiteren Neuverpflichtungen: "Wir schauen uns schon noch um, ob wir einen Spieler für das defensive Mittelfeld bekommen. Wir machen aber keine verrückten Sachen und wollen keinen Aktionismus walten lassen. Wir führen natürlich Gespräche."