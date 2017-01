Rooneys Rekordtor rettet United

Wayne Rooney rettete ManUnited das Remis gegen Stoke

Sieg verpasst, Geschichte geschrieben: Der englische Rekordmeister Manchester United musste sich beim Gastspiel in Stoke mit einem 1:1 zufrieden geben. Mit einem Tor für die Geschichtsbücher verhinderte Wayne Rooney in der 94. Minute die Pleite.

Für Wayne Rooney, der kurz vor dem Ende der Nachspielzeit einen direkten Freistoß unhaltbar verwandelte, war es der 250. Pflichtspieltreffer im Trikot von Manchester United. Damit löste er Legende Bobby Charlton (249) als Rekordtorschützen der Red Devils ab.

Der Last-Minute-Ausgleich war der Lohn für eine zum Teil bemerkenswerte Leistung des Tabellensechsten, der im 13. Ligaspiel in Folge ungeschlagen blieb.

Trotz einer deutlichen Überlegenheit und einer Vielzahl an Chancen kassierte die Mannschaft von José Mourinho gegen den Tabellenneunten einen frühen Rückschlag. Der Spanier Mata lenke eine scharfe Hereingabe in der 19. Minute mit dem Fuß ins eigene Netz und sorgte so für die Halbzeitführung der "Potters". Die Gäste hatten im ersten Durchgang Chancen am Fließband und eine Torschussbilanz von 12:1 vorzuweisen, brachten den Ball aber einfach nicht im Tor unter.

Schweinsteiger auf der Bank

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der Favorit am Drücker. Doch entweder kam der finale Pass nicht an oder aber der Ball verfehlte sein Ziel knapp. Pech hatte Manchester zudem, als Schiedsrichter Marc Clattenburg nach einem Foul an Marcus Rashford fälschlicherweise nicht auf Strafstoß entschied (65.). Drei Minuten vor dem Ende hatte Jesse Lingard abermals den Ausgleich auf dem Fuß, nagelte das Leder aber an die Latte. Als sich die Stoke-Fans schon auf Schlusspfiff freuten, kam der große Auftritt von Wayne Rooney, der wir so oft in seiner Karriere für die gegnerischen Fans zum Spielverderber wurde.

Durch das Unentschieden verpasste ManUnited den vorübergehenden Sprung auf Platz fünf. Mit 41 Zählern liegt die Mannschaft von Trainer José Mourinho weiterhin auf Rang sechs, einen Zähler hinter dem Lokalrivalen ManCity, der am Abend gegen den Tabellenzweiten Tottenham spielt.